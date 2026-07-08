В России появятся вакцины от аллергии на кошек и собак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сеченовский университет разрабатывает вакцины от аллергии на кошек и собак.
- Лаборатория иммунопатологии создала тест-систему «Аллергочип РФ», которая позволяет определить чувствительность к более чем 120 аллергенам.
- Профилирование пациентов позволит изготавливать аллергочипы с меньшим количеством аллергенов, что удешевит продукт.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак, сообщила РИА Новости сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.
Всемирный день борьбы с аллергией отмечается 8 июля.
"Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета активно занимается разработкой подобных препаратов - ожидает клинических исследований вакцина от аллергии на кошек, в активной разработке - вакцина от аллергии на собак", - сказала Рябова.
Она уточнила, что специалисты лаборатории также создали тест-систему "Аллергочип РФ". В рамках проекта вуз первым в стране сделал профилирование пациентов в разных регионах России - создал тест, с помощью которого можно определить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам.
"Благодаря профилированию, мы сможем изготавливать аллергочипы с меньшим, чем 120, количеством аллергенов, например, с двадцатью. Это удешевит продукт - сделает его доступным в любом уголке нашей страны", - заключила она.