США расширили масштаб ударов по Ирану, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США расширили масштаб ударов по Ирану, атаковав береговые радары КСИР, позиции противокорабельных ракет и системы ПВО.
- Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты расширили масштаб ударов по Ирану, атаковав береговые радары Корпуса стражей исламской революции (КСИР), позиции противокорабельных ракет и системы ПВО, утверждает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.