В небе над Персидским и Оманским заливами кружат американские самолеты

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Самолеты боевой авиации США кружат в небе над Персидским и Оманским заливами, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

Сейчас в небе по меньшей мере четыре самолета-заправщика: три Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus.