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В небе над Персидским и Оманским заливами кружат американские самолеты - РИА Новости, 08.07.2026
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23:25 08.07.2026
В небе над Персидским и Оманским заливами кружат американские самолеты

Самолеты боевой авиации США кружат в небе над Персидским и Оманским заливами

© Фото : Boeing / Staff Sgt. Cody DowellСамолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus ВВС США
Самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus ВВС США - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Boeing / Staff Sgt. Cody Dowell
Самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолеты боевой авиации США находятся в небе над Персидским и Оманским заливами.
  • В небе зафиксировано по меньшей мере четыре самолета-заправщика: три Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Самолеты боевой авиации США кружат в небе над Персидским и Оманским заливами, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что американские атаки на Иран продолжатся в среду.
Сейчас в небе по меньшей мере четыре самолета-заправщика: три Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus.
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