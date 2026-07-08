В небе над Персидским и Оманским заливами кружат американские самолеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолеты боевой авиации США находятся в небе над Персидским и Оманским заливами.
- В небе зафиксировано по меньшей мере четыре самолета-заправщика: три Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Самолеты боевой авиации США кружат в небе над Персидским и Оманским заливами, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что американские атаки на Иран продолжатся в среду.
Сейчас в небе по меньшей мере четыре самолета-заправщика: три Boeing KC-135R Stratotanker и один Boeing KC-46A Pegasus.