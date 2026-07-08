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Центральное командование США подтвердило возобновление ударов по Ирану - РИА Новости, 08.07.2026
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23:21 08.07.2026 (обновлено: 23:24 08.07.2026)
Центральное командование США подтвердило возобновление ударов по Ирану

CENTCOM подтвердило возобновление ударов по Ирану по указанию Трампа

© AP PhotoАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet во время военной операции США против Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование ВС США подтвердило возобновление ударов по Ирану по указанию президента США Дональда Трампа.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило возобновление ударов по Ирану по указанию президента США Дональда Трампа.
"По указанию верховного главнокомандующего силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы еще больше снизить его способность угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе", - говорится в заявлении командования в соцсети X.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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