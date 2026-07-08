США продлили разрешение на оплату налогов и иных платежей в России

При этом лицензия не разрешает списание средств со счетов ЦБ РФ, ФНБ или Минфина РФ в американских финансовых учреждениях. Она также не распространяется на операции, которые запрещены другими положениями санкционного режима, включая сделки с заблокированными лицами, если они не разрешены отдельно.