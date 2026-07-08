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США продлили разрешение на оплату налогов и иных платежей в России - РИА Новости, 08.07.2026
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17:30 08.07.2026 (обновлено: 17:34 08.07.2026)
США продлили разрешение на оплату налогов и иных платежей в России

США до 9 октября продлили разрешение на оплату налогов и сборов в России

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США продлили разрешение американским компаниям и физлицам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России до 9 октября.
  • Генеральная лицензия не разрешает списание средств со счетов ЦБ РФ, ФНБ или Минфина РФ в американских финансовых учреждениях и не распространяется на операции, запрещенные другими положениями санкционного режима.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США продлили до 9 октября разрешение американским компаниям и физлицам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России, следует из опубликованной минфином США генеральной лицензии.
Согласно документу, американским физическим и юридическим лицам, а также подконтрольным им структурам разрешается платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты и налоговые возвраты, если такие операции необходимы для их повседневной деятельности в России.
При этом лицензия не разрешает списание средств со счетов ЦБ РФ, ФНБ или Минфина РФ в американских финансовых учреждениях. Она также не распространяется на операции, которые запрещены другими положениями санкционного режима, включая сделки с заблокированными лицами, если они не разрешены отдельно.
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