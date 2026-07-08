США продлили разрешение на оплату налогов и иных платежей в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США продлили разрешение американским компаниям и физлицам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России до 9 октября.
- Генеральная лицензия не разрешает списание средств со счетов ЦБ РФ, ФНБ или Минфина РФ в американских финансовых учреждениях и не распространяется на операции, запрещенные другими положениями санкционного режима.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США продлили до 9 октября разрешение американским компаниям и физлицам оплачивать налоги, сборы и пошлины в России, следует из опубликованной минфином США генеральной лицензии.
Согласно документу, американским физическим и юридическим лицам, а также подконтрольным им структурам разрешается платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также получать разрешения, лицензии, регистрации, сертификаты и налоговые возвраты, если такие операции необходимы для их повседневной деятельности в России.
При этом лицензия не разрешает списание средств со счетов ЦБ РФ, ФНБ или Минфина РФ в американских финансовых учреждениях. Она также не распространяется на операции, которые запрещены другими положениями санкционного режима, включая сделки с заблокированными лицами, если они не разрешены отдельно.