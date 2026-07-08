Уроженец Химок получил 14 лет за передачу данных СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Уроженец Химок Евгений Вадимович Федоров осужден на 14 лет за госизмену.

Он передал СБУ сведения о складах горюче-смазочных материалов и помещениях охраны аэропорта «Шереметьево» для совершения диверсии.

На компьютере Федорова обнаружены материалы, переданные в адрес СБУ, программное обеспечение для шифрования текстовых сообщений, видеоинструкции по изготовлению взрывчатых веществ и литература экстремистского характера.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уроженец Химок, передавший СБУ сведения о складах горюче-смазочных материалов и помещениях охраны аэропорта "Шереметьево" для совершения диверсии, осужден на 14 лет за госизмену, сообщили в ЦОС ФСБ России.

"Вступил в законную силу приговор Московского областного суда в отношении уроженца г. Химки гражданина России Федорова Евгения Вадимовича, 1979 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены. Решением суда он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 2 годам ограничения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

ФСБ установлено, что фигурант инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем СБУ и по заданию куратора передал сведения о месторасположении технических складов горюче-смазочных материалов и помещений охраны международного аэропорта "Шереметьево", а также об участках местности служебной территории "Аэрофлота" для совершения диверсионно-террористического акта.

"На компьютере Федорова Е.В. обнаружены материалы переданные ранее в адрес СБУ, программное обеспечение, используемое для шифрования текстовых сообщений, видеоинструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и литература экстремистского характера", - сказали в ведомстве.