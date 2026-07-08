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Уроженец Химок получил 14 лет за передачу данных СБУ - РИА Новости, 08.07.2026
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11:48 08.07.2026
Уроженец Химок получил 14 лет за передачу данных СБУ

ФСБ: уроженец Химок получил 14 лет за передачу данных СБУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уроженец Химок Евгений Вадимович Федоров осужден на 14 лет за госизмену.
  • Он передал СБУ сведения о складах горюче-смазочных материалов и помещениях охраны аэропорта «Шереметьево» для совершения диверсии.
  • На компьютере Федорова обнаружены материалы, переданные в адрес СБУ, программное обеспечение для шифрования текстовых сообщений, видеоинструкции по изготовлению взрывчатых веществ и литература экстремистского характера.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уроженец Химок, передавший СБУ сведения о складах горюче-смазочных материалов и помещениях охраны аэропорта "Шереметьево" для совершения диверсии, осужден на 14 лет за госизмену, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Вступил в законную силу приговор Московского областного суда в отношении уроженца г. Химки гражданина России Федорова Евгения Вадимовича, 1979 года рождения, признанного виновным в совершении государственной измены. Решением суда он приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 2 годам ограничения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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ФСБ установлено, что фигурант инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с представителем СБУ и по заданию куратора передал сведения о месторасположении технических складов горюче-смазочных материалов и помещений охраны международного аэропорта "Шереметьево", а также об участках местности служебной территории "Аэрофлота" для совершения диверсионно-террористического акта.
"На компьютере Федорова Е.В. обнаружены материалы переданные ранее в адрес СБУ, программное обеспечение, используемое для шифрования текстовых сообщений, видеоинструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств и литература экстремистского характера", - сказали в ведомстве.
Уголовное дело по статье УК РФ о государственной измене возбуждено и расследовано следственным управлением ФСБ России, вина фигуранта в совершении инкриминируемого преступления полностью доказана, подытожили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияХимки (городской округ в Московской области)Служба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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