Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ слишком спокойно отреагировало на срыв договоренностей по Запорожской АЭС.

Украинская сторона не всегда соблюдает договоренности, применяя силу в местах, которые накануне были разминированы российскими саперами.

Секретариат МАГАТЭ выступает посредником между украинскими и российскими военными для организации «окон тишины» на период ремонтных работ на линиях электропередачи.

ВЕНА, 8 июл - РИА Новости. МАГАТЭ слишком спокойно отреагировало на срыв договоренностей по Запорожской АЭС, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"На мой взгляд, агентство реагировало на эти вещи слишком спокойно, хотя фактически украинцы подрывали роль агентства в качестве посредника и, по сути дела, гаранта в какой-то степени безопасного проведения ремонтных работ", - сказал он.

Как отметил дипломат, украинские гарантии не всегда работают.

"В ходе последнего случая, когда объявлялась тишина, украинцы, по информации наших военных, несколько раз применяли силу, забрасывали мины под названием "Пряник". Как раз в те места, которые накануне были разминированы российскими саперами. Были действия враждебной стороны с применением беспилотных летательных аппаратов", - пояснил Ульянов

При этом, по его словам, секретариат МАГАТЭ занимает "активную жизненную позицию в этом важном вопросе", и российская сторона это приветствует.

"Вы знаете, на мой взгляд, агентство делает то, что может", - сказал постпред РФ, отвечая на вопрос, достаточно ли МАГАТЭ сегодня делает для предотвращения проблем с внешним электроснабжением ЗАЭС.

По словам Ульянова, МАГАТЭ, прежде всего, держит этот вопрос на контроле.