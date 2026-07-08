Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал Украину фашистским государством.
- Он обвинил Украину в преследовании меньшинств, отсутствии выборов и других действиях, а также выразил критику в адрес Европейского союза за оказание помощи Киеву.
- По мнению Блага, Европейский союз продолжает оказывать финансовую и военную помощь Украине, несмотря на обвинения в ее адрес.
БРАТИСЛАВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал Украину фашистским государством, раскритиковав Европейский союз за оказание помощи Киеву.
Он напомнил, как Зеленский угрожал бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
"Украина совершила террористическую атаку на "Северный поток", меньшинства преследуются, а Зеленский правит без выборов", - добавил Блага.
Евродепутат заявил, что несмотря на все это Европейский союз продолжает накачивать оружием и деньгами это "фашистское государство". По его мнению, это может быть связано с тем, что руководство Евросоюза "убежденные нацисты", либо они получают свой процент от финансовой помощи Украине, где процветает коррупция.
"Мы, словаки, хотим мира", - заключил Блага.