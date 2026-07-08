Евродепутат заявил, что несмотря на все это Европейский союз продолжает накачивать оружием и деньгами это "фашистское государство". По его мнению, это может быть связано с тем, что руководство Евросоюза "убежденные нацисты", либо они получают свой процент от финансовой помощи Украине, где процветает коррупция.