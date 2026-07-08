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Депутат Европарламента от Словакии назвал Украину фашистским государством - РИА Новости, 08.07.2026
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22:26 08.07.2026
Депутат Европарламента от Словакии назвал Украину фашистским государством

Любош Блага: Украина во главе с Зеленским ведет себя как фашистское государство

© RTДепутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© RT
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал Украину фашистским государством.
  • Он обвинил Украину в преследовании меньшинств, отсутствии выборов и других действиях, а также выразил критику в адрес Европейского союза за оказание помощи Киеву.
  • По мнению Блага, Европейский союз продолжает оказывать финансовую и военную помощь Украине, несмотря на обвинения в ее адрес.
БРАТИСЛАВА, 8 июл - РИА Новости. Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага назвал Украину фашистским государством, раскритиковав Европейский союз за оказание помощи Киеву.
"Украина во главе с Зеленским ведет себя как фашистское государство: оппозиционных политиков отправляют в трудовые лагеря, восхваляют бандеровцев, которые массово убивали людей в Польше и Словакии", - сказал Блага, выступая в Европарламенте.
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Он напомнил, как Зеленский угрожал бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
"Украина совершила террористическую атаку на "Северный поток", меньшинства преследуются, а Зеленский правит без выборов", - добавил Блага.
Евродепутат заявил, что несмотря на все это Европейский союз продолжает накачивать оружием и деньгами это "фашистское государство". По его мнению, это может быть связано с тем, что руководство Евросоюза "убежденные нацисты", либо они получают свой процент от финансовой помощи Украине, где процветает коррупция.
"Мы, словаки, хотим мира", - заключил Блага.
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