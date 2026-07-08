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Лубинец: сообщения о нарушениях при мобилизации поступают со всей Украины - РИА Новости, 08.07.2026
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16:40 08.07.2026
Лубинец: сообщения о нарушениях при мобилизации поступают со всей Украины

Лубинец: информация о нарушениях при мобилизации поступает со всей Украины

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный Верховной рады по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что сообщения о нарушениях при мобилизации поступают со всех уголков страны.
  • Он отметил необходимость системной реформы мобилизационных процедур и подчеркнул, что силовая мобилизация не может оставаться нормой.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что сообщения о нарушениях при мобилизации поступают уже со всех уголков страны.
"Истории, которые порождают все больше вопросов о законности и методах проведения мобилизации, поступают уже почти из всех регионов Украины. Кажется, что не осталось уголка на карте Украины, откуда бы ни поступали сообщения о возможных нарушениях прав людей во время мобилизационных мероприятий", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что в погоне за количеством мобилизованных государство не имеет права закрывать глаза на состояние здоровья людей, законность решений военно-врачебных комиссий и соблюдение прав военнообязанных.
"Украине нужна системная реформа мобилизационных процедур. Люди не должны доказывать свои законные права уже после задержания, а так называемая "бусификация" (силовая мобилизация – ред.) не может оставаться нормой", - добавил Лубинец.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
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