Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный Верховной рады по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что сообщения о нарушениях при мобилизации поступают со всех уголков страны.

Он отметил необходимость системной реформы мобилизационных процедур и подчеркнул, что силовая мобилизация не может оставаться нормой.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что сообщения о нарушениях при мобилизации поступают уже со всех уголков страны.

"Истории, которые порождают все больше вопросов о законности и методах проведения мобилизации, поступают уже почти из всех регионов Украины . Кажется, что не осталось уголка на карте Украины, откуда бы ни поступали сообщения о возможных нарушениях прав людей во время мобилизационных мероприятий", - написал Лубинец в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в погоне за количеством мобилизованных государство не имеет права закрывать глаза на состояние здоровья людей, законность решений военно-врачебных комиссий и соблюдение прав военнообязанных.

"Украине нужна системная реформа мобилизационных процедур. Люди не должны доказывать свои законные права уже после задержания, а так называемая "бусификация" (силовая мобилизация – ред.) не может оставаться нормой", - добавил Лубинец.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.