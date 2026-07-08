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СМИ забили тревогу из-за нового поворота в деле о покушении на Ермолаева - РИА Новости, 08.07.2026
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12:17 08.07.2026
СМИ забили тревогу из-за нового поворота в деле о покушении на Ермолаева

Guardian: убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева дорого обойдется Киеву

© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Убийство Анастасии Березовской на Украине может иметь серьезные политические последствия для Киева, пишет Guardian.
  • Особенно усложняет ситуацию, что это произошло незадолго до саммита НАТО, где Владимиру Зеленскому нужно заручиться дальнейшей поддержкой Запада, указывает издание.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Убийство на Украине Анастасии Березовской, покушавшейся на жизнь олигарха Вадима Ермолаева, будет дорого стоить Киеву, пишет The Guardian.

"Этот скандал может дорого обойтись Киеву в политическом плане. Любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб со взрывом на территории Европы, нанесли бы Украине серьезный ущерб", — говорится в публикации.
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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Особенно усложняет ситуацию, что это произошло незадолго до саммита НАТО, где Владимиру Зеленскому нужно заручиться дальнейшей поддержкой Запада, указывает издание.

Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в районе Киева нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины - сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.

Нападение на украинского бизнесмена произошло в Монако 29 июня вечером. Его попытались подорвать. По заявлению властей, ранения получили мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. По информации СМИ, одним из пострадавших стал Ермолаев. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
Интерпол позднее опубликовал данные подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская, 1987 года рождения.
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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