СМИ забили тревогу из-за нового поворота в деле о покушении на Ермолаева

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Убийство на Украине Анастасии Березовской, покушавшейся на жизнь олигарха Вадима Ермолаева, будет дорого стоить Киеву, пишет The Guardian.



"Этот скандал может дорого обойтись Киеву в политическом плане. Любые доказательства, связывающие сотрудников украинских спецслужб со взрывом на территории Европы, нанесли бы Украине серьезный ущерб", — говорится в публикации.