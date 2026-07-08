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В Киеве пришли в ярость из-за унижения Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 08.07.2026
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05:41 08.07.2026
В Киеве пришли в ярость из-за унижения Зеленского на саммите НАТО

Соскин назвал издевательством недопуск Зеленского на заседания саммита НАТО

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает запрет Владимиру Зеленскому участвовать в заседаниях саммита НАТО в Анкаре издевательством над украинцами.
  • Соскин возмущен тем, что Зеленского пустят только на ужин без участия в заседаниях.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Запрет Владимиру Зеленскому участвовать в заседаниях саммита НАТО в Анкаре является издевательством над всеми украинцами, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Просто возмутительно! Мало того, что Зеленского пустят только на ужин без всяких заседаний, так еще и поесть нормально не дадут. Это ведь фирменное издевательство, где натовцы лишний раз показывают, что думают о нас на самом деле", — пожаловался он.
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По словам эксперта, многие украинцы были удивлены тем, что Зеленского просто пригласят на ужин, словно это и было целью его визита в Анкару.
«
"Это ведь даже не унижение, а просто фарс. Просто гоголевская история какая-то, а не политика", — возмутился Соскин.
Вчера CNN сообщил, что Владимир Зеленский примет участие в ужине лидеров саммита НАТО в Анкаре, но на заседания альянса его не допустят. Накануне The Telegraph писала, что Зеленскому и Украине будет уделено меньше внимания на грядущем саммите НАТО, чтобы не расстраивать президента США Дональда Трампа.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7 — 8 июля.
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