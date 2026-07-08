В Киеве пришли в ярость из-за унижения Зеленского на саммите НАТО

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Запрет Владимиру Зеленскому участвовать в заседаниях саммита НАТО в Анкаре является издевательством над всеми украинцами, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам эксперта, многие украинцы были удивлены тем, что Зеленского просто пригласят на ужин, словно это и было целью его визита в Анкару.