Рейтинг@Mail.ru
"Долой нацизм!": в Европарламенте разразился скандал из-за Украины - РИА Новости, 08.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 08.07.2026 (обновлено: 11:04 08.07.2026)
"Долой нацизм!": в Европарламенте разразился скандал из-за Украины

Депутат ЕП Зайончковская-Герник разорвала флаг УПА в Европарламенте

© @EwaZajaczkowskacomЕва Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте
Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© @EwaZajaczkowskacom
Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг украинских националистов из ОУН-УПА во время дебатов по Украине.
  • Ева Зайончковская-Герник выступила против членства Украины в ЕС, заявив, что действия Зеленского по героизации нацизма замедлят вступление Украины в ЕС.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов из ОУН*-УПА* во время дебатов по Украине. Об этом она написала в соцсети X.
"Долой нацизм Бандеры! В Европейском парламенте я выступала против членства Украины в ЕС и разорвала флаг Бандеры, символизирующий геноцид польских граждан", — написала она.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Каллас сделала странное заявление о помощи Украине
Вчера, 02:07
По словам политика, действия Зеленского по героизации нацизма заслуживают порицания, а также существенно замедлят вступление Украины в ЕС.
"Путь Украины в ЕС с символом убийц на флагах — это позор", — подытожила евродепутат.
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Польша заявила, что передала Украине не больше шести ракет для ЗРК Patriot
7 июля, 15:01
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Ринкевич заявил о разногласиях в НАТО из-за поддержки Украины
7 июля, 23:44
 
В миреУкраинаПольшаВаршаваВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕвропарламентВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала