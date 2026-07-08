"Долой нацизм!": в Европарламенте разразился скандал из-за Украины

Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте

Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте

© @EwaZajaczkowskacom Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг украинских националистов из ОУН-УПА во время дебатов по Украине.

Ева Зайончковская-Герник выступила против членства Украины в ЕС, заявив, что действия Зеленского по героизации нацизма замедлят вступление Украины в ЕС.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов из ОУН*-УПА* во время дебатов по Украине. Об этом она написала в соцсети Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник разорвала на части флаг украинских националистов из ОУН*-УПА* во время дебатов по Украине. Об этом она написала в соцсети X

"Долой нацизм Бандеры! В Европейском парламенте я выступала против членства Украины ЕС и разорвала флаг Бандеры, символизирующий геноцид польских граждан", — написала она.

По словам политика, действия Зеленского по героизации нацизма заслуживают порицания, а также существенно замедлят вступление Украины в ЕС.

"Путь Украины в ЕС с символом убийц на флагах — это позор", — подытожила евродепутат.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень: Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.