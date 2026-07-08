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Сырский пожаловался на удары ВС России - РИА Новости, 08.07.2026
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03:23 08.07.2026 (обновлено: 09:43 08.07.2026)
Сырский пожаловался на удары ВС России

Главком ВСУ Сырский признал, что ВС России наращивают удары по Украине

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия увеличивает производство средств поражения и наращивает удары по Украине, считает главком ВСУ Александр Сырский.
  • Сырский признал, что говорить о переломе в войне в пользу Киева нельзя.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия увеличивает производство средств поражения, наращивая удары по Украине, на это пожаловался в своем Telegram-канале главком ВСУ Александр Сырский.
"(Россия. — Прим. ред.) наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины, увеличивает производство средств поражения", — написал он.
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Сырский признал, что говорить о переломе в войне в пользу Киева нельзя, Россия сохраняет серьезный наступательный потенциал.
В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Еще один массированный удар ВС России нанесли 2 июля.
В прошлую пятницу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину, что наступление российских войск идет на всех направлениях.
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