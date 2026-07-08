Сырский пожаловался на удары ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия увеличивает производство средств поражения и наращивает удары по Украине, считает главком ВСУ Александр Сырский.

Сырский признал, что говорить о переломе в войне в пользу Киева нельзя.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Россия увеличивает производство средств поражения, наращивая удары по Украине, на это пожаловался в своем Telegram-канале главком ВСУ Александр Сырский.

"( Россия . — Прим. ред.) наращивает численность своих войск, продолжает массированные удары по территории Украины , увеличивает производство средств поражения", — написал он.

Сырский признал, что говорить о переломе в войне в пользу Киева нельзя, Россия сохраняет серьезный наступательный потенциал.

В ночь на понедельник ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Еще один массированный удар ВС России нанесли 2 июля.