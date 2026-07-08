Краткий пересказ от РИА ИИ Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что НАТО нужно сосредоточиться на потребностях Украины в самообороне.

На саммите в Анкаре лидеры НАТО пообещают оказать Украине дальнейшую поддержку и обсудят преобразование растущих оборонных бюджетов в реальную военную мощь.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. НАТО нужно сосредоточиться на потребностях Украины в самообороне якобы для изменения ситуации в пользу Киева на фронте, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети НАТО нужно сосредоточиться на потребностях Украины в самообороне якобы для изменения ситуации в пользу Киева на фронте, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X

"Мы также сосредоточимся на потребностях Украины в самообороне. Динамика боевых действий смещается в пользу Киева", — написала она.

По словам главы евродипломатии, в Анкаре лидеры НАТО пообещают оказать Украине дальнейшую поддержку, чтобы укрепить положение Киева.

"На саммите нашим приоритетом будет преобразование растущих оборонных бюджетов в реальную военную мощь для нашей коллективной обороны", — добавила она.

Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в отсутствие готовности Киева к мирному урегулированию СВО продолжается до полного достижения целей России.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.