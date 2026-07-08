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Каллас сделала странное заявление о помощи Украине - РИА Новости, 08.07.2026
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02:07 08.07.2026 (обновлено: 11:22 08.07.2026)
Каллас сделала странное заявление о помощи Украине

Каллас: НАТО должна сосредоточиться на потребностях Киева в самообороне

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что НАТО нужно сосредоточиться на потребностях Украины в самообороне.
  • На саммите в Анкаре лидеры НАТО пообещают оказать Украине дальнейшую поддержку и обсудят преобразование растущих оборонных бюджетов в реальную военную мощь.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. НАТО нужно сосредоточиться на потребностях Украины в самообороне якобы для изменения ситуации в пользу Киева на фронте, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.
"Мы также сосредоточимся на потребностях Украины в самообороне. Динамика боевых действий смещается в пользу Киева", — написала она.
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По словам главы евродипломатии, в Анкаре лидеры НАТО пообещают оказать Украине дальнейшую поддержку, чтобы укрепить положение Киева.
"На саммите нашим приоритетом будет преобразование растущих оборонных бюджетов в реальную военную мощь для нашей коллективной обороны", — добавила она.
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Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в отсутствие готовности Киева к мирному урегулированию СВО продолжается до полного достижения целей России.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Президент назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля.
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