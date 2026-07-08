В Иркутской области арестовали мужчину, угрожавшего полицейскому

Суд в Иркутской области арестовал водителя, который угрожал полицейскому на АЗС поселка Усть-Ордынский. Кадр видео

Суд в Иркутской области арестовал водителя, который угрожал полицейскому на АЗС поселка Усть-Ордынский. Кадр видео

© МВД России Суд в Иркутской области арестовал водителя, который угрожал полицейскому на АЗС поселка Усть-Ордынский. Кадр видео

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина оскорблял полицейского и угрожал ему на АЗС в поселке Усть-Ордынский ночью 5 июля.

Полицейский достал огнестрельное оружие, чтобы пресечь агрессивные действия.

Суд отправил подозреваемого под арест до 5 сентября 2026 года.

ИРКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Суд в Иркутской области отправил под арест мужчину, который 5 июля на АЗС оскорблял полицейского и угрожал ему, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

О задержании 36-летнего ранее судимого мужчины, подозреваемого в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении полицейского, сообщала в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

По данным СК, инцидент произошел ночью 5 июля на автозаправке в поселке Усть-Ордынский. Чтобы пресечь агрессивные действия, полицейский достал огнестрельное оружие. После этого мужчина уехал, но через некоторое время вернулся и продолжил оскорблять сотрудника полиции.

"Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября 2026 года", - говорится в сообщении