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В Иркутской области арестовали мужчину, угрожавшего полицейскому - РИА Новости, 08.07.2026
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15:09 08.07.2026 (обновлено: 15:17 08.07.2026)
В Иркутской области арестовали мужчину, угрожавшего полицейскому

В Иркутской области арестовали мужчину за угрозы полицейскому на АЗС

© МВД РоссииСуд в Иркутской области арестовал водителя, который угрожал полицейскому на АЗС поселка Усть-Ордынский. Кадр видео
Суд в Иркутской области арестовал водителя, который угрожал полицейскому на АЗС поселка Усть-Ордынский. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© МВД России
Суд в Иркутской области арестовал водителя, который угрожал полицейскому на АЗС поселка Усть-Ордынский. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина оскорблял полицейского и угрожал ему на АЗС в поселке Усть-Ордынский ночью 5 июля.
  • Полицейский достал огнестрельное оружие, чтобы пресечь агрессивные действия.
  • Суд отправил подозреваемого под арест до 5 сентября 2026 года.
ИРКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Суд в Иркутской области отправил под арест мужчину, который 5 июля на АЗС оскорблял полицейского и угрожал ему, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
О задержании 36-летнего ранее судимого мужчины, подозреваемого в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении полицейского, сообщала в понедельник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным СК, инцидент произошел ночью 5 июля на автозаправке в поселке Усть-Ордынский. Чтобы пресечь агрессивные действия, полицейский достал огнестрельное оружие. После этого мужчина уехал, но через некоторое время вернулся и продолжил оскорблять сотрудника полиции.
"Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
Уголовное дело расследуется по статьям об угрозе применения насилия в отношении представителя власти и публичном оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей.
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