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В Ярославской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 08.07.2026
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04:03 08.07.2026 (обновлено: 04:05 08.07.2026)
В Ярославской области объявили беспилотную опасность

В Ярославской области объявили опасность БПЛА и закрыли дорогу в сторону Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие
Железобетонное укрытие - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославской области объявлена беспилотная опасность.
  • Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Ярославской области объявлена беспилотная опасность... В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
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