В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области объявлена беспилотная опасность.
- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Ярославской области объявлена беспилотная опасность... В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18