Жителя Мелитополя задержали за призывы к убийству российских военных

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Житель Мелитополя задержан за комментарии в Telegram, которые содержали призывы к убийству военнослужащих ВС РФ, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Запорожской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении жителя Мелитополя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит вплоть до 7 лет лишения свободы.