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Жителя Мелитополя задержали за призывы к убийству российских военных - РИА Новости, 08.07.2026
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11:15 08.07.2026
Жителя Мелитополя задержали за призывы к убийству российских военных

УФСБ: жителя Мелитополя задержали за призывы к убийству российских военных

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Мелитополя задержан за комментарии с призывами к убийству военнослужащих ВС России.
  • В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Житель Мелитополя задержан за комментарии в Telegram, которые содержали призывы к убийству военнослужащих ВС РФ, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Запорожской области.
"Он оставлял в мессенджере Telegram комментарии, содержащие призывы к убийству российских военнослужащих. Управлением ФСБ России по Запорожской области подозреваемый установлен и совместно с СОБР "Смерч-А" управления Росгвардии по Запорожской области задержан", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в отношении жителя Мелитополя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит вплоть до 7 лет лишения свободы.
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