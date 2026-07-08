ВС России поразили предприятие по производству ракет "Фламинго" в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате группового удара российских Вооруженных сил поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для ракет «Фламинго».
- Также был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором производились и хранились комплектующие для ракет "Фламинго", было поражено в результате группового удара российских Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате удара поражены промышленное предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении.
Кроме того, был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.