Рабочие осматривают ракеты "Фламинго" на заводе на Украине. Архивное фото

Рабочие осматривают ракеты "Фламинго" на заводе на Украине

© AP Photo / Efrem Lukatsky Рабочие осматривают ракеты "Фламинго" на заводе на Украине

ВС России поразили предприятие по производству ракет "Фламинго" в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате группового удара российских Вооруженных сил поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для ракет «Фламинго».

Также был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором производились и хранились комплектующие для ракет "Фламинго", было поражено в результате группового удара российских Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ.

Ночью на среду в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.

"В результате удара поражены промышленное предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении.