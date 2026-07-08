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ВС России поразили предприятие по производству ракет "Фламинго" в Киеве - РИА Новости, 08.07.2026
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07:54 08.07.2026 (обновлено: 07:58 08.07.2026)
ВС России поразили предприятие по производству ракет "Фламинго" в Киеве

ВС России поразили предприятие по производству и хранению ракет Фламинго в Киеве

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие осматривают ракеты "Фламинго" на заводе на Украине
Рабочие осматривают ракеты Фламинго на заводе на Украине - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие осматривают ракеты "Фламинго" на заводе на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате группового удара российских Вооруженных сил поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для ракет «Фламинго».
  • Также был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором производились и хранились комплектующие для ракет "Фламинго", было поражено в результате группового удара российских Вооруженных сил, сообщили в Минобороны РФ.
Ночью на среду в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киеве.
"В результате удара поражены промышленное предприятие компании "Самсунг-Украина", на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", - говорится в сообщении.
Кроме того, был поражен цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраина
 
 
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