При атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре Саратовской области есть повреждения объектов.

Один человек погиб, есть пострадавшие, им оказывается необходимая медпомощь.

УФА, 8 июл — РИА Новости. Один человек погиб, есть пострадавшие в результате атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру Саратовской области, сообщил в канале на платформе " Один человек погиб, есть пострадавшие в результате атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру Саратовской области, сообщил в канале на платформе " Макс " губернатор Роман Бусаргин.

"В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь", — написал он.

По словам Бусаргина, один человек погиб. Он выразил соболезнования родным и близким, пообещав оказать необходимую поддержку.

Мэр Саратова Игорь Молчанов сообщил журналистам, что в результате атаки БПЛА повреждены окна в нескольких объектах гражданской инфраструктуры.