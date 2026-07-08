При атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА по гражданской инфраструктуре Саратовской области есть повреждения объектов.
- Один человек погиб, есть пострадавшие, им оказывается необходимая медпомощь.
УФА, 8 июл — РИА Новости. Один человек погиб, есть пострадавшие в результате атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру Саратовской области, сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Роман Бусаргин.
"В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь", — написал он.
По словам Бусаргина, один человек погиб. Он выразил соболезнования родным и близким, пообещав оказать необходимую поддержку.
Мэр Саратова Игорь Молчанов сообщил журналистам, что в результате атаки БПЛА повреждены окна в нескольких объектах гражданской инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18