На юге Ирана в городе Сирик прогремели несколько взрывов

ТЕГЕРАН, 8 июл – РИА Новости. Шесть взрывов прогремели на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

"В одном из населенных пунктов на острове Кешм были слышны шесть взрывов", - говорится в сообщении.