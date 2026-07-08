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В Туве при поиске девочек на берегу реки нашли еще один тапок - РИА Новости, 08.07.2026
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12:26 08.07.2026
В Туве при поиске девочек на берегу реки нашли еще один тапок

В Туве еще один тапок нашли на берегу реки при поиске пропавших девочек

© Фото : СУ СК России по Республике ТываСК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : СУ СК России по Республике Тыва
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На берегу реки Енисей во время поиска двух 12-летних девочек был найден еще один тапок.
  • Следственные органы просят откликнуться свидетелей, которые 1 июля находились на велосипедной дорожке вдоль береговой линии в Кызыле.
КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Еще один тапок нашли на берегу реки Енисей во время поиска двух 12-летних девочек в Туве, сообщает СУСК республики.
Дети пропали 1 июля, выйдя из своих домов. Позже их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах – обувь одной из девочек. Пятого июля был найден тапок второй пропавшей.
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"Сегодня поступила информация об обнаружении волонтерами, принимающими участие в поисковых мероприятиях, на берегу реки Енисей тапочка... В настоящее время планируется проведение опознания родителями малолетних девочек", - говорится в сообщении.
Следственные органы просят откликнуться свидетелей, которые 1 июля в период с 17:00 (13:00 мск) до 21:00 (17:00 мск) находились на велосипедной дорожке, расположенной вдоль береговой линии, от "Дома ветеранов" в Кызыле до "Зеленой зоны" - спортивной площадки поселка Каа-Хем Кызылского района.
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