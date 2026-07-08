В Туве при поиске девочек на берегу реки нашли еще один тапок

КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Еще один тапок нашли на берегу реки Енисей во время поиска двух 12-летних девочек в Туве, сообщает СУСК республики.

Дети пропали 1 июля, выйдя из своих домов. Позже их телефоны нашли на берегу Енисея, а в 400 метрах – обувь одной из девочек. Пятого июля был найден тапок второй пропавшей.