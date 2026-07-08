Анкара скоординирует действия с Москвой после атаки БПЛА на "Голубой поток"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфраструктуру газопровода "Голубой поток", подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
- Анкара при необходимости будет координировать свои действия с Москвой.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Анкара при необходимости скоординирует действия с Москвой после сообщений об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода "Голубой поток", сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил "Газпром" в среду.
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"Мы изучаем поступающую информацию. В случае необходимости соответствующие ведомства Турции будут координировать свои действия с российской стороной", — сказал собеседник агентства.