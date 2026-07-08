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Анкара скоординирует действия с Москвой после атаки БПЛА на "Голубой поток" - РИА Новости, 08.07.2026
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11:51 08.07.2026 (обновлено: 12:14 08.07.2026)
Анкара скоординирует действия с Москвой после атаки БПЛА на "Голубой поток"

Турция скоординируется с Россией после атаки БПЛА на "Голубой поток"

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод для транспортировки российского газа
Трубопровод для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод для транспортировки российского газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфраструктуру газопровода "Голубой поток", подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
  • Анкара при необходимости будет координировать свои действия с Москвой.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Анкара при необходимости скоординирует действия с Москвой после сообщений об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода "Голубой поток", сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил "Газпром" в среду.
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"Мы изучаем поступающую информацию. В случае необходимости соответствующие ведомства Турции будут координировать свои действия с российской стороной", — сказал собеседник агентства.
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МоскваГолубой потокАнкара (провинция)ТурцияГазпромВ мире
 
 
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