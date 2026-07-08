Турция изучает сообщения об атаке на "Голубой поток"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкая сторона изучает сообщения об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода "Голубой поток".
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Турецкая сторона изучает сообщения об атаке беспилотников на инфраструктуру газопровода "Голубой поток", сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщил "Газпром".
"Мы изучаем поступающую информацию", - сообщил собеседник агентства на просьбу прокомментировать сообщение российской стороны.