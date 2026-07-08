В Турции междугородный автобус попал в ДТП, пострадали 15 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Междугородный автобус попал в ДТП в турецкой провинции Болу, врезавшись в ограждение.
- В результате аварии пострадали 15 человек, в том числе водитель, пятеро из них в тяжелом состоянии.
СТАМБУЛ, 8 июл – РИА Новости. Междугородный автобус попал в ДТП в турецкой провинции Болу, врезавшись в ограждение, пострадали 15 человек, передает агентство Anadolu.
Двигавшийся по трассе в сторону Стамбула автобус врезался в ограждение после того, как водитель не справился с управлением, автобус остановился лишь после удара об рекламный столб ресторана.
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"В результате ДТП ранены 15 человек, в том числе водитель, среди них пятеро в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении агентства.
Пострадавшие госпитализированы, начато расследование инцидента.