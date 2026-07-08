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Стало известно, как изменились приоритеты россиян на шопинге в Турции - РИА Новости, 08.07.2026
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03:47 08.07.2026
Стало известно, как изменились приоритеты россиян на шопинге в Турции

Туроператор Беке: россияне стали реже покупать кожаные изделия в Турции

© AP Photo / Osman OrsalФлаги Турции и ЕС
Флаги Турции и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Osman Orsal
Флаги Турции и ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туристы в Турции стали реже покупать изделия из кожи и меха.
  • Туристы предпочитают приобретать текстиль, парфюмерию, косметику и традиционные турецкие сладости.
  • Изменение структуры покупок связано с ростом цен и изменением потребительских привычек, а также с тем, что туристы уделяют шопингу меньше времени.
АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Российские туристы во время отдыха в Турции стали заметно реже покупать изделия из кожи, отдавая предпочтение текстилю, парфюмерии и традиционным турецким сладостям, рассказал РИА Новости туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.
"Еще несколько лет назад многие россияне приезжали в Турцию в том числе за кожаными изделиями и мехами. Сегодня спрос заметно изменился: туристы чаще выбирают качественный текстиль, парфюмерию, косметику и традиционные турецкие сладости. На решение покупателей влияют и изменение потребительских привычек, и рост цен", — сказал Беке.
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По словам эксперта, если раньше магазины кожи и меха были обязательным пунктом практически каждой экскурсионной программы, то сейчас многие туристы предпочитают приобретать более доступные товары повседневного спроса. Особой популярностью пользуются домашний текстиль, полотенца, постельное белье, одежда местного производства, а также косметическая продукция и парфюмерия.
Беке отметил, что традиционные турецкие сладости, кофе, чай, специи и сувениры по-прежнему остаются одними из самых востребованных покупок у российских путешественников. По его словам, такие товары проще перевозить, а их стоимость остается привлекательной по сравнению с аналогичной продукцией во многих других странах.
Эксперт добавил, что изменение структуры покупок связано не только с ростом цен на изделия из натуральной кожи, но и с тем, что все больше туристов приезжают в Турцию прежде всего за пляжным отдыхом, уделяя шопингу меньше времени и предпочитая покупки, которые не требуют значительных расходов.
Турция традиционно входит в число крупнейших мировых производителей кожаных изделий и текстиля. Если в 1990-х и 2000-х годах покупки кожаных курток, дубленок и меховых изделий были одной из главных причин шопинга российских туристов, то сегодня представители туристического бизнеса фиксируют устойчивый рост спроса на текстиль, косметику, парфюмерию и гастрономические сувениры, стоимость которых значительно ниже, чем изделий из натуральной кожи.
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