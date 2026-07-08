Стало известно, как изменились приоритеты россиян на шопинге в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские туристы в Турции стали реже покупать изделия из кожи и меха.

Туристы предпочитают приобретать текстиль, парфюмерию, косметику и традиционные турецкие сладости.

Изменение структуры покупок связано с ростом цен и изменением потребительских привычек, а также с тем, что туристы уделяют шопингу меньше времени.

АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Российские туристы во время отдыха в Турции стали заметно реже покупать изделия из кожи, отдавая предпочтение текстилю, парфюмерии и традиционным турецким сладостям, рассказал РИА Новости туроператор из Бодрума, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Акын Беке.

"Еще несколько лет назад многие россияне приезжали в Турцию в том числе за кожаными изделиями и мехами. Сегодня спрос заметно изменился: туристы чаще выбирают качественный текстиль, парфюмерию, косметику и традиционные турецкие сладости. На решение покупателей влияют и изменение потребительских привычек, и рост цен", — сказал Беке.

По словам эксперта, если раньше магазины кожи и меха были обязательным пунктом практически каждой экскурсионной программы, то сейчас многие туристы предпочитают приобретать более доступные товары повседневного спроса. Особой популярностью пользуются домашний текстиль, полотенца, постельное белье, одежда местного производства, а также косметическая продукция и парфюмерия.

Беке отметил, что традиционные турецкие сладости, кофе, чай, специи и сувениры по-прежнему остаются одними из самых востребованных покупок у российских путешественников. По его словам, такие товары проще перевозить, а их стоимость остается привлекательной по сравнению с аналогичной продукцией во многих других странах.

Эксперт добавил, что изменение структуры покупок связано не только с ростом цен на изделия из натуральной кожи, но и с тем, что все больше туристов приезжают в Турцию прежде всего за пляжным отдыхом, уделяя шопингу меньше времени и предпочитая покупки, которые не требуют значительных расходов.