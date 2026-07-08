Разработку концепции развития автомобильного туризма завершают в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 8 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии завершают разработку региональной концепции развития автомобильного туризма, в республике уже действует сеть кемпинговых площадок, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"В настоящее время завершается подготовка концепции развития автомобильного туризма в Ингушетии до 2035 года. Этот документ станет основой дальнейшей работы по развитию маршрутов, созданию необходимой инфраструктуры и поддержке инициатив в туристической сфере", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

По его словам, автомобильные путешествия сегодня становятся все более востребованными, так как люди хотят самостоятельно открывать новые регионы, знакомиться с историей, культурой и природой страны. И Ингушетия обладает всеми возможностями для развития такого формата отдыха.

"Уже сейчас в республике реализуются проекты, направленные на развитие автотуризма. Маршрут "В стране башен и легенд" вошел в число пилотных туристических маршрутов СКФО и размещен на федеральном туристическом портале "Путешествуем.РФ". Для гостей, путешествующих по горной и предгорной части республики, подготовлена сеть из 21 кемпинговой площадки", - отметил глава региона.

Он добавил, что помимо этого, на 50 объектах культурного наследия в республике установлены информационные таблички с QR-кодами, которые помогают получить сведения о памятниках истории и культуры и ознакомиться с туристическими маршрутами.