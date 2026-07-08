Армия Израиля заявила о ликвидации главы спецподразделения ХАМАС в Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала на юге сектора Газа главу специального подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС.

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала на юге сектора Газа главу специального подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС, который, по данным военных, принимал участие в атаке на Израиль 7 октября 2023 года.

"Вчера (вторник) силы ЦАХАЛ нанесли удар по южной части сектора Газа и ликвидировали Мухаммеда Абу Таима, главу отряда "Нухба" в вооруженном крыле организации ХАМАС ", - говорится в сообщении пресс-службы армии.

В пресс-служба утверждают, что Абу Таим принимал участие в атаке 7 октября 2023 года на кибуц Нирим. В последнее время, по данным армии, он занимался поддержанием боеготовности ХАМАС и пытался вербовать новых членов в организацию.