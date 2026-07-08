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Армия Израиля заявила о ликвидации главы спецподразделения ХАМАС в Газе - РИА Новости, 08.07.2026
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13:58 08.07.2026
Армия Израиля заявила о ликвидации главы спецподразделения ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы спецподразделения ХАМАС на юге Газы

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала на юге сектора Газа главу специального подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС.
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала на юге сектора Газа главу специального подразделения "Нухба" палестинского движения ХАМАС, который, по данным военных, принимал участие в атаке на Израиль 7 октября 2023 года.
"Вчера (вторник) силы ЦАХАЛ нанесли удар по южной части сектора Газа и ликвидировали Мухаммеда Абу Таима, главу отряда "Нухба" в вооруженном крыле организации ХАМАС", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
В пресс-служба утверждают, что Абу Таим принимал участие в атаке 7 октября 2023 года на кибуц Нирим. В последнее время, по данным армии, он занимался поддержанием боеготовности ХАМАС и пытался вербовать новых членов в организацию.
Израильские военные заявили при этом, что перед ударом были приняты меры по минимизации ущерба для гражданского населения, включая применение высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.
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