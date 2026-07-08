Суд в США отказался вернуть имя Трампа на фасад Центра имени Кеннеди

Краткий пересказ от РИА ИИ Апелляционный суд США отказал в приостановлении исполнения судебного решения по демонтажу имени Трампа на фасаде Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Отказ мотивирован тем, что сторона Трампа не смогла доказать нанесенный "непоправимый ущерб" от демонтажа вывесок.

Судьи также сочли голословным утверждение о том, что фонд не сможет собирать средства и будет обязан вернуть деньги спонсорам.

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Апелляционный суд США отказался вернуть имя Дональда Трампа на фасад Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди на время, пока президент оспаривает решение суда, обязавшее демонтировать эту надпись, согласно судебному документу в распоряжении РИА Новости.

"Рассмотрев ходатайство о приостановлении исполнения судебного решения на период апелляции, возражения против него и ответ на них, постановляем: в удовлетворении ходатайства о приостановлении отказать", - говорится в резолютивной части документа.

Апелляционная коллегия судей мотивировала отказ тем, что сторона Трампа не смогла доказать нанесенный "непоправимый ущерб" от демонтажа вывесок, согласно документу.

Судьи также сочли голословным утверждение о том, что фонд "Фонд Центра исполнительских искусств Трампа-Кеннеди" не сможет собирать средства и будет обязан вернуть деньги спонсорам, если имя Трампа не вернут на фасад.

В мае суд в Вашингтоне запретил Трампу без получения одобрения Конгресса переименовать в свою честь центр Кеннеди, потребовав убрать с фасада здания фамилию действующего президента, которая появилась там в декабре 2025 года. Администрация американского лидера оспорила данное решение.