Новый самолет Трампа прибыл на базу ВВС Великобритании

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый самолет президента США Дональда Трампа VC-25B Bridge прибыл на базу Королевских ВВС Милденхолл в Великобритании.

Трамп объяснил изменение маршрута желанием показать военным США, расквартированным на британской базе, свой новый самолет.

На борту самолета VC-25B Bridge не было Трампа, он вылетел из Анкары на старом президентском борте VC-25A 92-9000.

ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Новый самолет президента США Дональда Трампа VC-25B Bridge, созданный на основе Boeing 747-8, прибыл на базу Королевских ВВС Милденхолл по пути из Анкары, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

Трамп заявил в среду, что после визита в Анкару направится на авиабазу Милденхолл в Великобритании. Такое изменение маршрута американский лидер объяснил желанием показать военным США, расквартированным на британской базе, свой новый самолет.

Как следует из данных трекера Flightradar24, самолет вылетел из Анкары под номером SAM 33. После этого он пролетел над Восточной Европой, Германией и Нидерландами. Около 18:30 (20.30 мск) самолет приземлился в Милденхолле.

Самого Трампа на борту нет. Американский лидер вылетел из Анкары на старом президентском борте VC-25A 92-9000 примерно тогда, когда новый борт приземлился в Англии. Ранее старый самолет сопровождал VC-25B Bridge в Анкару в качестве резервного самолета.