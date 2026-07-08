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Новый самолет Трампа прибыл на базу ВВС Великобритании - РИА Новости, 08.07.2026
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23:22 08.07.2026 (обновлено: 23:37 08.07.2026)
Новый самолет Трампа прибыл на базу ВВС Великобритании

Новый самолет Трампа прибыл на базу Королевских ВВС Милденхолл по пути из Анкары

© REUTERS / U.S. Air ForceСамолет VC-25B Bridge
Самолет VC-25B Bridge - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / U.S. Air Force
Самолет VC-25B Bridge. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый самолет президента США Дональда Трампа VC-25B Bridge прибыл на базу Королевских ВВС Милденхолл в Великобритании.
  • Трамп объяснил изменение маршрута желанием показать военным США, расквартированным на британской базе, свой новый самолет.
  • На борту самолета VC-25B Bridge не было Трампа, он вылетел из Анкары на старом президентском борте VC-25A 92-9000.
ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Новый самолет президента США Дональда Трампа VC-25B Bridge, созданный на основе Boeing 747-8, прибыл на базу Королевских ВВС Милденхолл по пути из Анкары, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Трамп заявил в среду, что после визита в Анкару направится на авиабазу Милденхолл в Великобритании. Такое изменение маршрута американский лидер объяснил желанием показать военным США, расквартированным на британской базе, свой новый самолет.
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Как следует из данных трекера Flightradar24, самолет вылетел из Анкары под номером SAM 33. После этого он пролетел над Восточной Европой, Германией и Нидерландами. Около 18:30 (20.30 мск) самолет приземлился в Милденхолле.
Самого Трампа на борту нет. Американский лидер вылетел из Анкары на старом президентском борте VC-25A 92-9000 примерно тогда, когда новый борт приземлился в Англии. Ранее старый самолет сопровождал VC-25B Bridge в Анкару в качестве резервного самолета.
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в борт "номер один", хотя до сих пор продолжает летать на старом.
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