Новый самолет Трампа прибыл на базу ВВС Великобритании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый самолет президента США Дональда Трампа VC-25B Bridge прибыл на базу Королевских ВВС Милденхолл в Великобритании.
- Трамп объяснил изменение маршрута желанием показать военным США, расквартированным на британской базе, свой новый самолет.
- На борту самолета VC-25B Bridge не было Трампа, он вылетел из Анкары на старом президентском борте VC-25A 92-9000.
ЛОНДОН, 8 июл - РИА Новости. Новый самолет президента США Дональда Трампа VC-25B Bridge, созданный на основе Boeing 747-8, прибыл на базу Королевских ВВС Милденхолл по пути из Анкары, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
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Как следует из данных трекера Flightradar24, самолет вылетел из Анкары под номером SAM 33. После этого он пролетел над Восточной Европой, Германией и Нидерландами. Около 18:30 (20.30 мск) самолет приземлился в Милденхолле.
Самого Трампа на борту нет. Американский лидер вылетел из Анкары на старом президентском борте VC-25A 92-9000 примерно тогда, когда новый борт приземлился в Англии. Ранее старый самолет сопровождал VC-25B Bridge в Анкару в качестве резервного самолета.
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов. Президент США принял подарок с целью переоборудовать в борт "номер один", хотя до сих пор продолжает летать на старом.