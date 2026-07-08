Трамп использовал старый самолет для возвращения из Турции в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп для возвращения из Анкары в Вашингтон использовал старый самолета, а не подаренный Катаром Boeing.
- Он заявил, что новый самолет отправился в Европу на две-три большие базы, где его покажут военнослужащим.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп для возвращения из Анкары в Вашингтон использовал старый самолет, вместо подаренного Катаром, на котором прибыл в Турцию, передает корреспондент РИА Новости.
На пресс-конференции перед вылетом глава США заявил, что новый самолет убыл "в Европу на две-три большие базы", где его покажут военнослужащим. "Мы отправимся домой нормальным способом", - пояснил Трамп.
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов.