Трамп использовал старый самолет для возвращения из Турции в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп для возвращения из Анкары в Вашингтон использовал старый самолета, а не подаренный Катаром Boeing.

Он заявил, что новый самолет отправился в Европу на две-три большие базы, где его покажут военнослужащим.

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп для возвращения из Анкары в Вашингтон использовал старый самолет, вместо подаренного Катаром, на котором прибыл в Турцию, передает корреспондент РИА Новости.

Кортеж Трампа прибыл в аэропорт около 20.30 мск. Американский лидер поднялся по трапу, а войдя в самолет развернулся и помахал провожающим. Хотя в Турцию Трамп прилетел на подаренном Катаром Boeing, для возвращения в Вашингтон он использовал старую модель.

На пресс-конференции перед вылетом глава США заявил, что новый самолет убыл "в Европу на две-три большие базы", где его покажут военнослужащим. "Мы отправимся домой нормальным способом", - пояснил Трамп.