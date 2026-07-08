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Трамп использовал старый самолет для возвращения из Турции в США - РИА Новости, 08.07.2026
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22:21 08.07.2026
Трамп использовал старый самолет для возвращения из Турции в США

Трамп использовал старый самолет для возвращения из Анкары в Вашингтон

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп для возвращения из Анкары в Вашингтон использовал старый самолета, а не подаренный Катаром Boeing.
  • Он заявил, что новый самолет отправился в Европу на две-три большие базы, где его покажут военнослужащим.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп для возвращения из Анкары в Вашингтон использовал старый самолет, вместо подаренного Катаром, на котором прибыл в Турцию, передает корреспондент РИА Новости.
Кортеж Трампа прибыл в аэропорт около 20.30 мск. Американский лидер поднялся по трапу, а войдя в самолет развернулся и помахал провожающим. Хотя в Турцию Трамп прилетел на подаренном Катаром Boeing, для возвращения в Вашингтон он использовал старую модель.
На пресс-конференции перед вылетом глава США заявил, что новый самолет убыл "в Европу на две-три большие базы", где его покажут военнослужащим. "Мы отправимся домой нормальным способом", - пояснил Трамп.
В мае 2025 года королевская семья Катара подарила Трампу Boeing 747-8 стоимостью 400 миллионов долларов.
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В миреКатарТурцияВашингтон (штат)Дональд Трамп
 
 
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