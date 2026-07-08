Трамп назвал вероятность собственной гибели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2 %.
- Трамп считает себя «целью номер один» для Ирана и отметил, что работа президента значительно более опасна, чем у автогонщика или наездника на быках в родео.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%, назвав работу главы государства значительно более опасной, чем у автогонщика или наездника на быках в родео.
"Жизнь президента очень опасна. Это 5,2 процента. Знаете, какой показатель у автогонщика? Одна десятая процента. Наездник на быке — это выглядит чертовски опасно, как по мне. Там одна десятая процента. Нет, (у президента – ред.) это 5,2%, что вы не дотянете (до конца срока – ред.)", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Анкаре.
При этом, по мнению Трампа, сам он является "целью номер один" для Ирана, отметив, что мог бы отказаться от своей президентской кампании, если бы знал заранее, что это связано с такими рисками для его жизни.
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