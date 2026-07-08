Трамп назвал вероятность собственной гибели

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%, назвав работу главы государства значительно более опасной, чем у автогонщика или наездника на быках в родео.

При этом, по мнению Трампа, сам он является "целью номер один" для Ирана, отметив, что мог бы отказаться от своей президентской кампании, если бы знал заранее, что это связано с такими рисками для его жизни.