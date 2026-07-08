Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ по завершении саммита лидеров стран НАТО в Анкаре

Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ по завершении саммита лидеров стран НАТО в Анкаре

© REUTERS / Stoyan Nenov Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ по завершении саммита лидеров стран НАТО в Анкаре

Трамп заявил, что мог бы быть коммунистом уровня Ленина

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил, что мог бы стать коммунистом не хуже Владимира Ленина.

Он добавил, что коммунизм опаснее для США, чем мировые войны и теракт 11 сентября 2001 года.

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать коммунистом не хуже Владимира Ленина.

"Коммунизм легко продается. Я был бы величайшим коммунистом в истории, я был бы рядом с Лениным , я был бы так же хорош, как все", - сказал Трамп на пресс-конференции.

Американский лидер добавил, что для США коммунизм опасней мировых войн и теракта 11 сентября 2001 года.

"Когда становишься коммунистом, назад пути нет", - сказал Трамп.