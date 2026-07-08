Трамп заявил, что мог бы быть коммунистом уровня Ленина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что мог бы стать коммунистом не хуже Владимира Ленина.
- Он добавил, что коммунизм опаснее для США, чем мировые войны и теракт 11 сентября 2001 года.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать коммунистом не хуже Владимира Ленина.
Американский лидер добавил, что для США коммунизм опасней мировых войн и теракта 11 сентября 2001 года.
"Когда становишься коммунистом, назад пути нет", - сказал Трамп.
По словам главы Штатов, в стране такая политическая система бы не сработала.