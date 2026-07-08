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Трамп заявил, что мог бы быть коммунистом уровня Ленина - РИА Новости, 08.07.2026
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21:13 08.07.2026
Трамп заявил, что мог бы быть коммунистом уровня Ленина

Трамп заявил, что мог бы стать коммунистом не хуже Ленина

© REUTERS / Stoyan NenovПрезидент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ по завершении саммита лидеров стран НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ по завершении саммита лидеров стран НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Президент США Дональд Трамп общается с представителями СМИ по завершении саммита лидеров стран НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что мог бы стать коммунистом не хуже Владимира Ленина.
  • Он добавил, что коммунизм опаснее для США, чем мировые войны и теракт 11 сентября 2001 года.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать коммунистом не хуже Владимира Ленина.
"Коммунизм легко продается. Я был бы величайшим коммунистом в истории, я был бы рядом с Лениным, я был бы так же хорош, как все", - сказал Трамп на пресс-конференции.
Американский лидер добавил, что для США коммунизм опасней мировых войн и теракта 11 сентября 2001 года.
"Когда становишься коммунистом, назад пути нет", - сказал Трамп.
По словам главы Штатов, в стране такая политическая система бы не сработала.
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