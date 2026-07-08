Ряд стран НАТО согласятся на увеличение оборонных расходов, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что ряд стран НАТО еще не согласился на увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но сделает это "довольно быстро".
- Он признался, что испытывает разочарование в НАТО.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд стран НАТО пока не согласились на увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, однако сделают это "довольно быстро".
"Прошлогодний саммит в Нидерландах тоже был отличным, мы достигли беспрецедентного соглашения об увеличении оборонных расходов… - с 2% до 5% ВВП… У нас есть парочка тех, кто этого еще не сделал, но у меня такое ощущение, что они согласятся - и довольно быстро", - сказал Трамп во время пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре.
При этом он отметил, что значительная часть военных расходов государств-членов альянса за 2025 год - в размере почти 150 миллиардов долларов - была направлена на закупку американского вооружения.
Трамп во вторник признался, что испытывает разочарование в НАТО. Ранее он неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Американский лидер заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО.
Журнал Foreign Policy писал, что европейские страны переживали перед саммитом и молились о том, чтобы на встрече не произошло никаких сюрпризов на фоне непростых отношений альянса с нынешней американской администрацией. Немецкое издание Welt указывало, что европейцы надеялись купить благосклонность Трампа новыми контрактами на закупку американского оружия.