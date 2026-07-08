США добились огромного военного успеха в Иране, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп утверждает, что США добились огромного военного успеха в Иране.

Он добавил, что у Тегерана не будет ядерного оружия.

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду ответил на вопрос о своей неспособности завершить конфликт с Ираном заявлением о том, что США якобы добились огромного военного успеха.

В ходе пресс-конференции в Анкаре президента спросили почему он, по-видимому, не способен довести конфликт с Ираном , ставший "стратегическим тупиком", до конца.

"В Иране мы добились огромного военного успеха, и, знаете, я могу ответить на этот вопрос только тем, что у них не будет ядерного оружия", - ответил Трамп.

Ранее в среду американский лидер заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует и что в дальнейших переговорах с республикой якобы нет смысла.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.