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США добились огромного военного успеха в Иране, утверждает Трамп - РИА Новости, 08.07.2026
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20:47 08.07.2026
США добились огромного военного успеха в Иране, утверждает Трамп

Трамп утверждает, что США добились огромного военного успеха в Иране

© REUTERS / Yves HermanПрезидент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп утверждает, что США добились огромного военного успеха в Иране.
  • Он добавил, что у Тегерана не будет ядерного оружия.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду ответил на вопрос о своей неспособности завершить конфликт с Ираном заявлением о том, что США якобы добились огромного военного успеха.
В ходе пресс-конференции в Анкаре президента спросили почему он, по-видимому, не способен довести конфликт с Ираном, ставший "стратегическим тупиком", до конца.
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"В Иране мы добились огромного военного успеха, и, знаете, я могу ответить на этот вопрос только тем, что у них не будет ядерного оружия", - ответил Трамп.
Ранее в среду американский лидер заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует и что в дальнейших переговорах с республикой якобы нет смысла.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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