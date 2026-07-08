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Трамп: Зеленский чаще говорит о деньгах, чем об окончании конфликта - РИА Новости, 08.07.2026
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20:47 08.07.2026 (обновлено: 21:48 08.07.2026)
Трамп: Зеленский чаще говорит о деньгах, чем об окончании конфликта

Трамп: Зеленский чаще говорит о деньгах на Украину, чем о завершении конфликта

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский в контактах с Вашингтоном чаще поднимает тему восстановления Украины и связанных с этим средств, чем вопрос завершения конфликта с Россией.
  • Киев продолжает добиваться масштабного финансирования восстановления и притока внешних инвестиций, несмотря на коррупционные скандалы вокруг украинского энергосектора и окружения властей.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и другим лицам в рамках коррупционных дел.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский в контактах с Вашингтоном чаще поднимает тему восстановления Украины и связанных с этим средств, чем вопрос завершения конфликта с Россией.
Киев продолжает добиваться масштабного финансирования восстановления и притока внешних инвестиций, несмотря на коррупционные скандалы последних месяцев вокруг украинского энергосектора и окружения властей.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Выходка Зеленского перед встречей с Трампом в Анкаре возмутила журналиста
Вчера, 18:59
"Мне кажется, что Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению страны… Он говорит об этом больше, чем о конфликте. Знаете, мне кажется, он, возможно, считает это более захватывающим, чем конфликт", - сказал Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре.
Сообщения о коррупции на Украине появляются регулярно. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Позже Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Он также указал, что Москва готова вести их на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, пониманий, достигнутых в ходе саммита на Аляске, а также реалий на земле.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Трамп заявил, что его отношения с Зеленским изменились
Вчера, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДональд ТрампСпециализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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