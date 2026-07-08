Трамп: Зеленский чаще говорит о деньгах, чем об окончании конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский в контактах с Вашингтоном чаще поднимает тему восстановления Украины и связанных с этим средств, чем вопрос завершения конфликта с Россией.

Киев продолжает добиваться масштабного финансирования восстановления и притока внешних инвестиций, несмотря на коррупционные скандалы вокруг украинского энергосектора и окружения властей.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку и другим лицам в рамках коррупционных дел.

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский в контактах с Вашингтоном чаще поднимает тему восстановления Украины и связанных с этим средств, чем вопрос завершения конфликта с Россией.

Киев продолжает добиваться масштабного финансирования восстановления и притока внешних инвестиций, несмотря на коррупционные скандалы последних месяцев вокруг украинского энергосектора и окружения властей.

"Мне кажется, что Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению страны… Он говорит об этом больше, чем о конфликте. Знаете, мне кажется, он, возможно, считает это более захватывающим, чем конфликт", - сказал Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре.

Сообщения о коррупции на Украине появляются регулярно. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов). Позже Ермак вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.