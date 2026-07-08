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Трамп объявил о создании центра обслуживания ракет Patriot в Европе - РИА Новости, 08.07.2026
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20:22 08.07.2026
Трамп объявил о создании центра обслуживания ракет Patriot в Европе

Трамп: Lockheed Martin создаст в Европе центр по обслуживанию ракет Patriot

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп в Анкаре
Президент США Дональд Трамп в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп объявил о создании центра по обслуживанию зенитных ракет Patriot в Европе компанией Lockheed Martin.
  • Он назвал это большим событием для Европы.
ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская компания Lockheed Martin создаст в Европе центр по обслуживанию зенитных ракет Patriot.
"Сегодня на саммите мы объявили о новых оборонных инвестициях на сумму три миллиарда долларов с участием американских компаний, и Lockheed Martin создаст в Европе центр по обслуживанию комплексов Patriot. Это большое событие для Европы", - сказал Трамп на пресс-конференции в Анкаре.
Американский лидер подчеркнул, что Европа создала "очень мощные стимулы" для реализации этой инициативы. Трамп считает, что это выгодно как США, так и Европе, поскольку европейские союзники получают американское вооружение.
Президент США также сообщил, что Northrop Grumman продолжает работу над сделкой по продаже передовых американских технологий в сфере беспилотников. Кроме того, по словам Трампа, Lockheed Martin и Rheinmetall объявили о партнерстве по производству систем ATACMS, а Anduril Industries заключила соглашение о выпуске новых крылатых ракет Barracuda для Польши.
Президент США Дональд Трамп в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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