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Трамп ожидает небольшого роста цен на нефть из-за эскалации конфликта с ИРИ - РИА Новости, 08.07.2026
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19:58 08.07.2026
Трамп ожидает небольшого роста цен на нефть из-за эскалации конфликта с ИРИ

Трамп ожидает небольшого роста цен на нефть из-за эскалации конфликта с Ираном

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп в Анкаре
Президент США Дональд Трамп в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп ожидает, что рост цен на нефть из-за эскалации конфликта с Ираном будет небольшим и кратковременным.
  • Мировые цены на нефть подскочили на 6–7%, стоимость одного барреля марки Brent поднялась выше 80 долларов.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает, что рост цен на нефть из-за эскалации конфликта с Ираном будет небольшим и закончится очень быстро.
"Цены (на нефть - ред.) падают как камень. Они немного вырастут сейчас, но все это очень быстро закончится", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции в Анкаре.
Согласно данным торгов, мировые цены подскакивают на 6-7%, стоимость одного барреля марки Brent в ходе торгов впервые с конца июня поднялась выше 80 долларов.
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