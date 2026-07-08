Трамп ожидает небольшого роста цен на нефть из-за эскалации конфликта с ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп ожидает, что рост цен на нефть из-за эскалации конфликта с Ираном будет небольшим и кратковременным.
- Мировые цены на нефть подскочили на 6–7%, стоимость одного барреля марки Brent поднялась выше 80 долларов.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает, что рост цен на нефть из-за эскалации конфликта с Ираном будет небольшим и закончится очень быстро.
Согласно данным торгов, мировые цены подскакивают на 6-7%, стоимость одного барреля марки Brent в ходе торгов впервые с конца июня поднялась выше 80 долларов.