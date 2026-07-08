Трамп заявил, что возобновление конфликта с Ираном не произойдет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновления конфликта с Ираном не произойдет.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что возобновления конфликта с Ираном не произойдет.
"Я не думаю, что это начнется снова", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможном возобновлении конфликта.
Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана.
Вашингтон заявил, что операция якобы стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинил США в нарушении режима прекращения огня.