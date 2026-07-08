Трамп заявил, что возобновление конфликта с Ираном не произойдет

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что возобновления конфликта с Ираном не произойдет.

Вашингтон заявил, что операция якобы стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинил США в нарушении режима прекращения огня.