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Трамп заявил, что возобновление конфликта с Ираном не произойдет - РИА Новости, 08.07.2026
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19:47 08.07.2026 (обновлено: 19:55 08.07.2026)
Трамп заявил, что возобновление конфликта с Ираном не произойдет

Трамп: возобновление конфликта с Ираном не произойдет

© AP Photo / Filip Singer, Pool PhotoПрезидент США Дональд Трамп в Анкаре
Президент США Дональд Трамп в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Filip Singer, Pool Photo
Президент США Дональд Трамп в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновления конфликта с Ираном не произойдет.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду о том, что возобновления конфликта с Ираном не произойдет.
"Я не думаю, что это начнется снова", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможном возобновлении конфликта.
Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана.
Вашингтон заявил, что операция якобы стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинил США в нарушении режима прекращения огня.
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В миреИранСШАДональд Трамп
 
 
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