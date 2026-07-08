Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп считает, что Иран хочет заключить мирное соглашение с США, но не знает, как этого добиться.
- Вашингтон заявил, что нанесение ударов по объектам на территории Ирана стало ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, а Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран хочет заключить мирное соглашение с США, но не знает, как этого добиться.
Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана.
Вашингтон заявил, что операция якобы стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинил США в нарушении режима прекращения огня.