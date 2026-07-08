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Трамп считает, что Иран хочет заключить мирное соглашение с США - РИА Новости, 08.07.2026
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19:45 08.07.2026 (обновлено: 21:47 08.07.2026)
Трамп считает, что Иран хочет заключить мирное соглашение с США

Трамп: Иран хочет заключить мирное соглашение, но не знает, как это сделать

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп считает, что Иран хочет заключить мирное соглашение с США, но не знает, как этого добиться.
  • Вашингтон заявил, что нанесение ударов по объектам на территории Ирана стало ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, а Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран хочет заключить мирное соглашение с США, но не знает, как этого добиться.
"Они (Иран - ред.) хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции в Анкаре.
Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана.
Вашингтон заявил, что операция якобы стала ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иран, в свою очередь, обвинил США в нарушении режима прекращения огня.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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