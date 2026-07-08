Трамп считает, что Иран хочет заключить мирное соглашение с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп считает, что Иран хочет заключить мирное соглашение с США, но не знает, как этого добиться.

Вашингтон заявил, что нанесение ударов по объектам на территории Ирана стало ответом на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, а Иран обвинил США в нарушении режима прекращения огня.

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран хочет заключить мирное соглашение с США, но не знает, как этого добиться.

"Они ( Иран - ред.) хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции в Анкаре.

Накануне американские военные сообщили о нанесении ударов более чем по 80 объектам на территории Ирана.