Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что стал для Ирана целью номер один.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полагает, что может стать жертвой покушения, поскольку стал для Ирана целью номер один.
"Я - номер один в иранском списке на уничтожение", – сказал американский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.