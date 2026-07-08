ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полагает, что может стать жертвой покушения, поскольку стал для Ирана целью номер один.

Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.