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Новое руководство Ирана может исчезнуть, заявил Трамп - РИА Новости, 08.07.2026
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19:36 08.07.2026 (обновлено: 19:45 08.07.2026)
Новое руководство Ирана может исчезнуть, заявил Трамп

Трамп: новое руководство Ирана может исчезнуть так же, как и его предшественники

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп в Анкаре
Президент США Дональд Трамп в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана может "исчезнуть" как его предшественники.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что новое руководство Ирана может "исчезнуть" как его предшественники.
Ранее американский лидер заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует и что в дальнейших переговорах с республикой якобы нет смысла. Позднее он пообещал, что американские удары по республике продолжатся в среду.
"Руководство Ирана - его больше нет. Потом у них появился еще один набор лидеров - их тоже нет. Теперь у них еще один набор руководства - и они тоже могут исчезнуть", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре.
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В миреИранСШАДональд ТрампАнкара (провинция)
 
 
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