Новое руководство Ирана может исчезнуть, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что новое руководство Ирана может "исчезнуть" как его предшественники.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что новое руководство Ирана может "исчезнуть" как его предшественники.
Ранее американский лидер заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует и что в дальнейших переговорах с республикой якобы нет смысла. Позднее он пообещал, что американские удары по республике продолжатся в среду.
"Руководство Ирана - его больше нет. Потом у них появился еще один набор лидеров - их тоже нет. Теперь у них еще один набор руководства - и они тоже могут исчезнуть", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре.