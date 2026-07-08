Крайнего срока для достижения соглашения по Украине нет, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайних сроков для достижения соглашения между Россией и Украиной.
- Трамп выразил уверенность в том, что соглашение будет достигнуто, и сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайних сроков для достижения соглашения между Россией и Украиной.
"Нет, у меня нет крайнего срока. Нельзя устанавливать крайний срок, понимаете, слишком многое происходит", - сказал Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, отвечая на вопрос, есть ли у него крайний срок для завершения конфликта на Украине.
Американский лидер также выразил уверенность, что соглашение будет достигнуто.
Ранее на этой встрече Трамп сообщил, что намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в среду, и выразил уверенность, что российский лидер хочет завершения конфликта на Украине.
Путин в ходе разговора с Трампом 4 июля акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов, сообщал его помощник Юрий Ушаков.