Крайнего срока для достижения соглашения по Украине нет, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайних сроков для достижения соглашения между Россией и Украиной.

Трамп выразил уверенность в том, что соглашение будет достигнуто, и сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайних сроков для достижения соглашения между Россией и Украиной.

"Нет, у меня нет крайнего срока. Нельзя устанавливать крайний срок, понимаете, слишком многое происходит", - сказал Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, отвечая на вопрос, есть ли у него крайний срок для завершения конфликта на Украине.

Американский лидер также выразил уверенность, что соглашение будет достигнуто.

Ранее на этой встрече Трамп сообщил, что намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в среду, и выразил уверенность, что российский лидер хочет завершения конфликта на Украине.