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Крайнего срока для достижения соглашения по Украине нет, заявил Трамп - РИА Новости, 08.07.2026
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19:26 08.07.2026 (обновлено: 21:46 08.07.2026)
Крайнего срока для достижения соглашения по Украине нет, заявил Трамп

Трамп заявил, что не устанавливает крайних сроков для достижения мира на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайних сроков для достижения соглашения между Россией и Украиной.
  • Трамп выразил уверенность в том, что соглашение будет достигнуто, и сообщил о намерении провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не устанавливает крайних сроков для достижения соглашения между Россией и Украиной.
"Нет, у меня нет крайнего срока. Нельзя устанавливать крайний срок, понимаете, слишком многое происходит", - сказал Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре, отвечая на вопрос, есть ли у него крайний срок для завершения конфликта на Украине.
Американский лидер также выразил уверенность, что соглашение будет достигнуто.
Ранее на этой встрече Трамп сообщил, что намерен провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в среду, и выразил уверенность, что российский лидер хочет завершения конфликта на Украине.
Путин в ходе разговора с Трампом 4 июля акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов, сообщал его помощник Юрий Ушаков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Трамп заявил, что намерен в среду поговорить с Путиным
Вчера, 16:18
 
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