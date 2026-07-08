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Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине - РИА Новости, 08.07.2026
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18:54 08.07.2026 (обновлено: 21:45 08.07.2026)
Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине

Трамп: давление для разрешения конфликта на Украине оказывается на все стороны

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что для достижения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине оказывается давление на все стороны.
  • Трамп выразил уверенность в том, что Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине, и сообщил о планах провести телефонный разговор с российским лидером.
АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине давление оказывается "на все стороны".
"Думаю, давление оказывается на всех, чтобы добиться урегулирования. Очень большое давление", - сказал Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.
Ранее Трамп рассказал, что считает, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут скоро встретиться.
Президент также подчеркнул, что намерен провести телефонный разговор с Путиным в среду, и выразил уверенность, что российский лидер хочет завершения конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Трамп уверен, что соглашение между Россией и Украиной будет действовать
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