Трамп заявил о давлении на все стороны конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп заявил, что для достижения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине оказывается давление на все стороны.

Трамп выразил уверенность в том, что Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине, и сообщил о планах провести телефонный разговор с российским лидером.

АНКАРА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине давление оказывается "на все стороны".

"Думаю, давление оказывается на всех, чтобы добиться урегулирования. Очень большое давление", - сказал Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре.

Ранее Трамп рассказал, что считает, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут скоро встретиться.