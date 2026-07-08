Трамп заявил, что удары Киева по России могут привести к концу конфликта

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта РФ и Украины, которая может привести к его завершению.

Трамп выразил надежду на то, что эта ситуация приведет к тому, что стороны будут стремиться к достижению соглашения.