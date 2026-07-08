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Трамп заявил, что удары Киева по России могут привести к концу конфликта - РИА Новости, 08.07.2026
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17:55 08.07.2026
Трамп заявил, что удары Киева по России могут привести к концу конфликта

Трамп назвал удары Киева по России эскалацией, которая может завершить конфликт

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта.
  • Он выразил надежду, что ситуация приведет стороны к стремлению достичь соглашения.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта РФ и Украины, которая может привести к его завершению.
"Это эскалация. Но также это эскалация, которая может привести к завершению (конфликта – ред.)", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Турции.
Трамп выразил надежду на то, что эта ситуация приведет к тому, что стороны будут стремиться к достижению соглашения.
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В миреКиевРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОСаммит НАТО
 
 
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