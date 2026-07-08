Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре

© AP Photo / Alex Brandon Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре

Трамп треть встречи с Зеленским говорил об Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп треть встречи с Владимиром Зеленским говорил об Иране.

Обсуждение Ирана на встрече заняло почти 15 минут.

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп треть встречи с Владимиром Зеленским говорил об Иране, обратило внимание РИА Новости.

Открытая часть беседы на полях саммита НАТО Анкаре заняла 40 минут. Об эскалации вокруг Ирана журналисты поинтересовались сразу после вступительной части.

Когда американский лидер предложил перейти к вопросам, первый был о том, завершился ли период прекращения огня с исламской республикой.