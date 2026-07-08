Трамп треть встречи с Зеленским говорил об Иране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп треть встречи с Владимиром Зеленским говорил об Иране.
- Обсуждение Ирана на встрече заняло почти 15 минут.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп треть встречи с Владимиром Зеленским говорил об Иране, обратило внимание РИА Новости.
Когда американский лидер предложил перейти к вопросам, первый был о том, завершился ли период прекращения огня с исламской республикой.
В дальнейшем к теме Ирана возвращались неоднократно. Всего об этом говорили на встрече почти 15 минут.