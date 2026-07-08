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Трамп треть встречи с Зеленским говорил об Иране - РИА Новости, 08.07.2026
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17:27 08.07.2026 (обновлено: 21:43 08.07.2026)
Трамп треть встречи с Зеленским говорил об Иране

Трамп посвятил Ирану треть встречи с Зеленским

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп треть встречи с Владимиром Зеленским говорил об Иране.
  • Обсуждение Ирана на встрече заняло почти 15 минут.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп треть встречи с Владимиром Зеленским говорил об Иране, обратило внимание РИА Новости.
Открытая часть беседы на полях саммита НАТО в Анкаре заняла 40 минут. Об эскалации вокруг Ирана журналисты поинтересовались сразу после вступительной части.
Когда американский лидер предложил перейти к вопросам, первый был о том, завершился ли период прекращения огня с исламской республикой.
В дальнейшем к теме Ирана возвращались неоднократно. Всего об этом говорили на встрече почти 15 минут.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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