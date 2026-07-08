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Трамп заявил, что его отношения с Зеленским изменились - РИА Новости, 08.07.2026
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17:25 08.07.2026 (обновлено: 22:57 08.07.2026)
Трамп заявил, что его отношения с Зеленским изменились

Трамп заявил, что его отношения с Зеленским с перепалки в Белом доме изменились

© REUTERS / Jonathan ErnstВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что после встречи в Овальном кабинете отношения между ним и Владимиром Зеленским улучшились.
АНКАРА, 8 июля — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента перепалки с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете их отношения стали лучше.
"Нам действительно удалось выстроить хорошие отношения. Трудно в это поверить, правда? Но с момента нашей встречи в Овальном кабинете мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения. <…> У Украины огромный потенциал", — сказал Трамп в ходе встречи с Зеленским в Анкаре.
Президент Соединенных Штатов 28 февраля 2025 года публично отчитал Владимира Зеленского в Овальном кабинете, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Владимира Путина. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
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