Трамп заявил, что его отношения с Зеленским изменились

АНКАРА, 8 июля — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что с момента перепалки с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете их отношения стали лучше.

Президент Соединенных Штатов 28 февраля 2025 года публично отчитал Владимира Зеленского в Овальном кабинете, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Владимира Путина. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.