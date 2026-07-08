Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что у него сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре, что у него сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.
"Отношения очень хорошие", - сказал Трамп журналистам о своих отношениях с российским лидером.
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