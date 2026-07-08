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США получили долю земли на Украине, заявил Трамп - РИА Новости, 08.07.2026
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16:52 08.07.2026 (обновлено: 21:41 08.07.2026)
США получили долю земли на Украине, заявил Трамп

Трамп: США получили долю земли на Украине после сделки по минералам

© AP Photo / Alex BrandonВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре. 8 июля 2026
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре. 8 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре. 8 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона теперь «есть небольшая доля» в Украине, так как у США появились земля и полезные ископаемые в этой стране.
  • США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах, включая критически важные минералы, в рамках которой США получают приоритетное право покупать добытую продукцию.
  • Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда на Украине с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50, а также инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины и предоставление военной помощи от США.
ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя сделку с Украиной по минеральным ресурсам, заявил, что у Вашингтона теперь "есть небольшая доля" в этой стране.
"Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля, у нас есть полезные ископаемые", – сказал он на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции.
США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах, включая критически важные минералы. В соответствии с ней США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50.
Кроме того, документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. В середине июля 2025 года кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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