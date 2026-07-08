США получили долю земли на Украине, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона теперь «есть небольшая доля» в Украине, так как у США появились земля и полезные ископаемые в этой стране.

США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах, включая критически важные минералы, в рамках которой США получают приоритетное право покупать добытую продукцию.

Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда на Украине с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50, а также инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины и предоставление военной помощи от США.

ВАШИНГТОН, 8 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, комментируя сделку с Украиной по минеральным ресурсам, заявил, что у Вашингтона теперь "есть небольшая доля" в этой стране.

"Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть там земля, у нас есть полезные ископаемые", – сказал он на встрече с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Турции.

США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах, включая критически важные минералы. В соответствии с ней США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50.