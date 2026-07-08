"Последствия будут". Трамп угодил в ловушку Ирана

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Виктор Жданов. Прекращение огня между США и Ираном больше не действует. Стороны вновь обмениваются ударами. Судоходство в Ормузском проливе под вопросом. Перспективы переговоров стали еще туманнее. О ситуации на Ближнем Востоке — в материале РИА Новости.

Между нефтью и огнем

Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. Он отметил, что может позволить представителям Вашингтона продолжить диалог с Тегераном, однако считает это "пустой тратой времени" и не видит в том никакой пользы.

"Я не хочу иметь с ними дел", — сказал американский лидер.

Кризис возник после того, как 7 июля иранский беспилотник атаковал катарский танкер при попытке пройти Ормузский пролив при поддержке кораблей ВМС США. Всего, по сообщениям Пентагона, нападению подверглись три судна.

© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi Нефтяные танкеры в Ормузском проливе © AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi Нефтяные танкеры в Ормузском проливе

Американский Минфин восстановил санкции на иранскую нефть и предписал до 17 июля свернуть все ранее заключенные контракты. Ночью несколько взрывов прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас на побережье, а также на островах Кемш и Харк.

Целями были системы ПВО, береговые станции наблюдения, зенитные ракетные комплексы, пусковые установки противокорабельных крылатых ракет, площадки запуска беспилотников и портовые сооружения, пишет Axios со ссылкой на американского чиновника. Телеканал NBC считает эти удары более масштабными, чем предыдущие.

В Тегеране обвинили Вашингтон в нарушении меморандума, подчеркнув, что не позволят Штатам вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива. Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об ответном ударе по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне. Беспилотниками и ракетами поразили 85 объектов в порту Сальман 5-го флота ВМС США и на военно-воздушной базе Али ас-Салем, а также сбили БПЛА MQ-9.

"Последствия повторного нарушения режима прекращения огня ложатся на преступные Соединенные Штаты, все базы станут законными целями", — отмечается в официальном заявлении.

Центральный штаб ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" назвал законными целями "любой источник" поддержки американской агрессии.

На фоне возобновления атак нефтяные котировки увеличились. Brent торгуется по цене 79 долларов за баррель.

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ Запуск иранской ракеты © Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ Запуск иранской ракеты

Хватило на три недели

Меморандум о прекращении огня действовал всего три недели. Соглашение из 14 пунктов заключили в ночь на 18 июня. Помимо перемирия, документ предусматривал отмену морской блокады и возобновление судоходства через Ормузский пролив, снятие нефтяных санкций с Ирана и вывод войск США из районов вокруг исламской республики.

Кроме того, оговаривалось выделение Тегерану из частного инвестиционного фонда 300 миллиардов долларов на восстановление страны, гарантировались разблокировка 24 миллиардов долларов иранских активов и 60-дневный переговорный период для выработки окончательного решения по ядерному досье. Иран обязался не разрабатывать атомное оружие.

© AP Photo / Vadim Ghirda Табличка у входа в отель в Бюргенштоке, где проходили переговоры делегаций США и Ирана © AP Photo / Vadim Ghirda Табличка у входа в отель в Бюргенштоке, где проходили переговоры делегаций США и Ирана

Трамп предупреждал: в случае срыва соглашения американские войска возобновят боевые действия — и разбомбят Иран "ко всем чертям". Также он подчеркивал, что оставляет за собой право не выполнять условия меморандума, если ему "не понравится" ход его реализации.

Одни вопросы

Следующий раунд переговоров между США и Ираном должен был состояться 11 июля в Пакистане. Теперь это под вопросом.

Серьезные разногласия между Вашингтоном и Тегераном сохранялись и после подписания меморандума, указывает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексей Юрк.

"Например, США настаивали, что проход через Ормузский пролив должен быть свободным, а Иран хотел его контролировать. Это не раз приводило к обмену ударами даже в условиях режима прекращения огня. С другой стороны, Трамп неоднократно повторял, что с иранцами невозможно вести переговоры, а потом рассказывал, как иранцы и ближневосточные союзники его буквально умоляли дать шанс дипломатии. Если происходящее сейчас воспринимать как полномасштабное возобновление конфликта в том формате, как было с февраля по апрель, то не очень понятно, зачем это нужно. Предыдущая фаза продемонстрировала: военным путем ничего не добиться. И по каким целям американцам бить, раз Трамп твердит, что все уже уничтожено", — рассуждает политолог.

© AP Photo / Vahid Salemi Баннер с иранскими беспилотниками в Тегеране © AP Photo / Vahid Salemi Баннер с иранскими беспилотниками в Тегеране

Руководитель отдела внешнеполитических исследований, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Галина Царегородцева тоже полагает, что возобновление боевых действий для Белого дома крайне нежелательно.

"В Соединенных Штатах приближаются промежуточные выборы, а война с Ираном популярностью не пользуется. Поэтому не думаю, что речь идет о стремлении Вашингтона выйти из соглашения. Трампу было бы это выгодно лишь после выборов", — отмечает собеседница РИА Новости.

Она считает этот обмен ударами предсказуемым и неизбежным, поскольку США и Иран уже обвиняли друг друга в обстрелах после заключения меморандума. Однако из соглашения никто не выходил. Сохраняется ситуация "ни войны, ни мира" с возвращением то к переговорам, то к атакам. А положение Трампа осложняется позицией Израиля.

© AP Photo / Oded Balilty Флаги США и Израиля на месте удара в Рамат-Гане © AP Photo / Oded Balilty Флаги США и Израиля на месте удара в Рамат-Гане

"Несколько дней назад Джей Ди Вэнс сказал, что Израиль может потерять статус значимого партнера. Там ответили, что откажутся от американской финансовой помощи. Пока это только риторика. Например, непонятно, о какой финансовой помощи идет речь — ее давно нет. Только оружие. С другой стороны, Тель-Авив не поддерживал соглашение между США и Ираном и всячески его нарушал. Вашингтон достаточно долго строил архитектуру влияния на Ближнем Востоке с учетом Израиля, и быстро пересмотреть приоритеты в контексте приближающихся промежуточных выборов нельзя. К тому же в Соединенных Штатах сильное произраильское лобби. То есть невыгодно и вести военные действия, и менять партнеров", — объясняет аналитик.