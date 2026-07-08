Трамп уверен, что соглашение между Россией и Украиной будет действовать

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение о мире между РФ и Украиной будет действовать, в отличие от перемирия США с Ираном.

Американский лидер добавил, что "если мы заключим сделку с Ираном, то я не уверен, что она окажется прочной".