Трамп уверен, что соглашение между Россией и Украиной будет действовать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что верит в возможность достижения прочного мирного соглашения между Россией и Украиной.
- Он выразил сомнения в прочности будущего соглашения с Ираном.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение о мире между РФ и Украиной будет действовать, в отличие от перемирия США с Ираном.
"Думаю, если мы придем к решению (конфликта на Украине - ред.), а я считаю, что придем, то у нас будет сделка. Мы хотим убедиться, что сделка окажется прочной. Некоторые считают, что не будет. Я считаю, что будет", - сказал Трамп журналистам во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
Американский лидер добавил, что "если мы заключим сделку с Ираном, то я не уверен, что она окажется прочной".