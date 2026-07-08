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Трамп уверен, что соглашение между Россией и Украиной будет действовать - РИА Новости, 08.07.2026
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16:29 08.07.2026 (обновлено: 16:44 08.07.2026)
Трамп уверен, что соглашение между Россией и Украиной будет действовать

Трамп уверен, что соглашение о мире между Россией и Украиной будет действовать

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что верит в возможность достижения прочного мирного соглашения между Россией и Украиной.
  • Он выразил сомнения в прочности будущего соглашения с Ираном.
АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение о мире между РФ и Украиной будет действовать, в отличие от перемирия США с Ираном.
"Думаю, если мы придем к решению (конфликта на Украине - ред.), а я считаю, что придем, то у нас будет сделка. Мы хотим убедиться, что сделка окажется прочной. Некоторые считают, что не будет. Я считаю, что будет", - сказал Трамп журналистам во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
Американский лидер добавил, что "если мы заключим сделку с Ираном, то я не уверен, что она окажется прочной".
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